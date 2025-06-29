Кабмин РФ расширил возможности инвестирования для госкомпаний

Кабинет министров России утвердил расширение перечня финансовых инструментов, в которые государственные корпорации и компании смогут вкладывать временно свободные средства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов, сообщает «Прайм».

Документ позволяет госкорпорациям и госкомпаниям заключать договоры репо на организованных торгах с участием квалифицированного центрального контрагента. В качестве предмета таких сделок могут выступать облигации федерального займа (ОФЗ), облигации субъектов РФ, корпоративные облигации, включая ипотечные ценные бумаги и акции, а также клиринговые сертификаты участия (КСУ), при условии соответствия установленным требованиям.

Кроме того, на внебиржевом рынке разрешено заключать договоры репо с ОФЗ и региональными облигациями, при этом расчеты должны проводиться через клиринговую организацию по принципу поставки против платежа или предоплаты. Контрагентами могут выступать банки, соответствующие требованиям по капиталу и имеющие не менее двух кредитных рейтингов необходимого уровня.

До настоящего времени госкорпорации могли инвестировать в ограниченный перечень бумаг, соответствующих ряду критериев — таких как обращение на организованных торгах, наличие кредитного рейтинга и включение в котировальные списки.

В пояснительной записке к документу указано, что новые меры направлены на расширение инвестиционных возможностей госкомпаний и повышение ликвидности финансовых инструментов, доступных для вложений.