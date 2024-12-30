Кабмин РФ продлил продажу зарубежных лекарств, чтобы избежать перебоев с поставками

Кабмин России продлил до конца 2025 года особый порядок продажи зарубежных лекарств в стране с возможностью их реализации не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

Как сообщают РИА Новости, благодаря этому можно избежать перебоев с поставками.