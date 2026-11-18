Правительство России приняло соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить правительство Китая о принятии Россией соглашения.

Документ об учреждении организации подписали Россия, Китай и еще 27 государств. Ее штаб-квартира расположена в Шанхае.

Цель организации – развитие международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в соответствии с принципами Устава ООН, повышение доступности ИИ-технологий и услуг, а также продвижение безопасных, этичных и заслуживающих доверия решений на основе искусственного интеллекта.