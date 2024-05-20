Кабмин РФ поддержал проект о признании законными супругами гражданских жен погибших в СВО

Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий признавать гражданский брак официальным, если один из супругов погиб или пропал без вести во время участия в специальной военной операции. При этом кабмин предложил дополнительное условие – чтобы ни одно из лиц, ведущих фактические брачные отношения, не состояло в официальном зарегистрированном браке с другими людьми, сообщает ТАСС.

Также правительство рекомендовало прописать в законопроекте требование об установлении судом факта существования фактического брака до момента гибели или исчезновения одного из супругов, так как такие отношения могли быть прекращены ранее по взаимному согласию сторон.

Сам законопроект был внесен в Госдуму в январе руководителями обеих палат парламента. Он предлагает внести изменения в закон «О введении Гражданского кодекса», позволяющие через суд признать гражданский брак официальным, если второй супруг погиб, пропал без вести или был объявлен умершим из-за участия в СВО.

Для этого мужчина и женщина должны были прожить совместно не менее 3 лет или иметь общего ребенка и вести общее хозяйство минимум год. После вынесения судебного решения факт брачных отношений будет зарегистрирован в ЗАГСе.

Таким образом, закон позволит защитить имущественные права фактических супругов и детей военнослужащих, а также даст основания для получения соцвыплат в случае гибели кормильца.