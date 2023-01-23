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Политика
23 января 2023  20:09

Кабмин РФ передал Путину предложение о совместных центрах военной подготовки с Беларусью

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Правительство России одобрило предложение о подписании соглашения по созданию совместных учебно-боевых центров подготовки военных с Белоруссией. Документ представлен Президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

Центры займутся боевой подготовкой военнослужащих обеих стран, повышением уровня боевой слаженности. В рамках обучения военные начнут проходить совместную подготовку, участвовать в боевых дежурствах и тренироваться в выполнении других задач. 

Совместные центры также позволят военным обмениваться опытом применения различных видов вооружений, техники и отработать навыки использования таких образцов. Таким образом произойдет «унификация боевой подготовки вооруженных сил» РФ и Белоруссии.

#Правительство #военные
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