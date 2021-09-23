Правительство не поддержало инициативу об индексации пенсий

Правительство России не поддержало законопроект об индексации пенсий для трудящихся пенсионеров, заявили в пресс-службе Кабмина.

Инициаторами ранее выступили депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, которые внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

В Кабмине отметили, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании не сообщили, из каких источников они будут выделяться.

«С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – цитирует пресс-службу Правительства России РИА Новости.