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23 сентября 2021  14:00

Правительство не поддержало инициативу об индексации пенсий

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Правительство России не поддержало законопроект об индексации пенсий для трудящихся пенсионеров, заявили в пресс-службе Кабмина. 

Инициаторами ранее выступили депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, которые внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

В Кабмине отметили, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании не сообщили, из каких источников они будут выделяться. 

«С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – цитирует пресс-службу Правительства России РИА Новости. 

#Кабинет Министров РФ
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