Кабмин разрешил S7 вывезти два самолета Boeing 737 max 8 в Турцию

Авиакомпании S7 разрешили вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8 в Турцию. Соответствующее распоряжение подписано в Правительстве РФ.

«Разрешить ООО „Глобус“ <...> до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению», — сказано в документе.

На сегодняшний день разрешения на эксплуатацию этих самолетов в РФ нет. В S7 рассказали, что воздушные суда будут возвращены лизингодателю, Турецкую Республику выбрали как наиболее удобную географическую точку для передачи самолетов, передает ТАСС.