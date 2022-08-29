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Транспорт
29 августа 2022  22:43

Кабмин разрешил S7 вывезти два самолета Boeing 737 max 8 в Турцию

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Авиакомпании S7 разрешили вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8 в Турцию. Соответствующее распоряжение подписано в Правительстве РФ. 

«Разрешить ООО „Глобус“ <...> до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению», — сказано в документе.

На сегодняшний день разрешения на эксплуатацию этих самолетов в РФ нет. В S7 рассказали, что воздушные суда будут возвращены лизингодателю, Турецкую Республику выбрали как наиболее удобную географическую точку для передачи самолетов, передает ТАСС.

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