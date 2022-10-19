Кабмин разрешил использовать маткапитал на оплату частных школ

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Правительство России расширило возможности использования материнского капитала. Теперь родители смогут потратить эти средства на оплату уроков с частными преподавателями, а также посещение ребенком негосударственного детского сада или школы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Уточняется, что у индивидуального предпринимателя, который оказывает такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Также родителям нужно предоставить два документа: заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Это можно сделать, обратившись в Пенсионный фонд очно или дистанционно, в МФЦ, которые оказывают услуги по материнскому капиталу, или через портал «Госуслуги».

Ранее маткапитал можно было использовать для оплаты частного образования только, если подобные организации зарегистрированы как юридические лица.