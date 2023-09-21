Кабмин разрешил банкам более 30 стран участвовать в валютных торгах в России

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Банки более 30 стран смогут участвовать в валютных торгах в России. Об этом сообщается в телеграм-канале федерального Правительства.

«Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», — говорится в сообщении.

В перечень попали Азербайджан, Армения, Алжир, Бангладеш, Беларусь, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Катар, Китай, Киргизия, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Индия, Индонезия, Иран, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.

Отмечается, что решение принято для того, чтобы повысить эффективность механизма прямой конвертации нацвалют дружественных и нейтральных стран и формировать прямые котировки к рублю для удовлетворения спроса экономики РФ на расчеты в национальной валюте.