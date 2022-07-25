Кабмин разработал дорожную карту по восстановлению конгрессно-выставочной отрасли

По поручению Президента России Владимира Путина разработана дорожная карта по восстановлению конгрессно-выставочной отрасли до 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Документ предусматривает создание современной конгрессно-выставочной инфраструктуры, упрощение таможенных процедур для партнеров из дружественных РФ стран, а также финансовую поддержку отрасли от государства.

«Сейчас для предприятий особенно важно восстановить связи и каналы сбыта товаров, и Правительство продолжит поддерживать такие форматы делового взаимодействия», — отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, даже в условиях внешних ограничений и пандемии коронавируса российские площадки показали свою востребованность для обмена практиками и заключения деловых контрактов. В качестве примера он привел Петербургский международный экономический фестиваль, в котором в этом году приняли участие представители более 130 стран мира. Также, по словам главы Кабмина, свыше 600 зарубежных компаний представили свою продукцию на международной промышленной выставке «Иннопром» .