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19 октября 2021  15:00

Кабмин разработает новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за Covid-19

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Правительство России разработает новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за Covid-19, которые помогут предприятиям продолжить устойчивую работу. Соответствующее поручение дал на президиуме координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в телеграм-канале Правительства. 

Разработкой предложений займутся вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. 

Также стало известно, что завтра вице-премьер Татьяна Голикова доложит Президенту России Владимиру Путину о новых решениях Кабмина по борьбе с Covid-19. 

«Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания», — подчеркнул Михаил Мишустин.

#Коронавирус
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