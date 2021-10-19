Кабмин разработает новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за Covid-19

Правительство России разработает новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за Covid-19, которые помогут предприятиям продолжить устойчивую работу. Соответствующее поручение дал на президиуме координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в телеграм-канале Правительства.

Разработкой предложений займутся вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Также стало известно, что завтра вице-премьер Татьяна Голикова доложит Президенту России Владимиру Путину о новых решениях Кабмина по борьбе с Covid-19.

«Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания», — подчеркнул Михаил Мишустин.