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Экономика
18 января 2022  05:11

Кабмин разработает меры по недопущению необоснованного роста цен на полезные ископаемые

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Кабмин должен разработать меры, которые позволят не допустить необоснованного роста цен на общераспространенные полезные ископаемые. Поручение дал Президент России Владимир Путин. 

«Разработать комплекс мер по недопущению необоснованного повышения цен на общераспространенные полезные ископаемые», — сказано в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля. 

Срок исполнения поручения — до 15 марта 2022 года, ответственным назначен Премьер-министр Михаил Мишустин.

#полезные ископаемые #Владимир Путин #поручение
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