Кабмин рассмотрит проект об ограничении экспорта бензина

Кабмин после майских праздников рассмотрит проект постановления, который предусматривает ограничения на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях для предотвращения роста цен на топливо. Об этом рассказал глава Минэнергетики России Николай Шульгинов.

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости», — цитируют «Известия» министра.

Ранее документ был размещен на сайте федерального ведомства. Им предполагается внести поправки в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

С начала мая заработал скорректированный демпфирующий механизм на топливо — он позволяет улучшить экономику нефтепереработки и сохранить динамику цен на бензин в РФ в пределах инфляции.