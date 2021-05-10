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Ру Тат
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10 мая 2021  06:10

Кабмин рассмотрит проект об ограничении экспорта бензина

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Кабмин после майских праздников рассмотрит проект постановления, который предусматривает ограничения на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях для предотвращения роста цен на топливо. Об этом рассказал глава Минэнергетики России Николай Шульгинов. 

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости», — цитируют «Известия» министра. 

Ранее документ был размещен на сайте федерального ведомства. Им предполагается внести поправки в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

С начала мая заработал скорректированный демпфирующий механизм на топливо — он позволяет улучшить экономику нефтепереработки и сохранить динамику цен на бензин в РФ в пределах инфляции.

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