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Ру Тат
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Экономика
22 сентября 2022  14:11

Кабмин расширил возможности регионов в рамках реструктуризации бюджетных кредитов

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Согласно новым нормам Бюджетного кодекса, в этом году регионы России освобождены от погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Эти выплаты перенесены на 2025 и 2029 годы, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что освободившиеся средства субъекты смогут направить на строительство или реконструкцию инфраструктуры или подключение к инженерным сетям зданий и сооружений, которые необходимы для реализации инвестиционных проектов.

Если руководству региона удастся воплотить в жизнь важный инфраструктурный или инвестиционный проект, то Правительство России может принять решение полностью списать задолженность. 

В пресс-службе кабинета напомнили, что реструктуризация проводится в рамках соглашений с Министерством финансов РФ, которые обязывают регионы придерживаться обязательств по «оздоровлению финансов» и сокращать долговую нагрузку.

 

#кабмин #экономика России #господдержка
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