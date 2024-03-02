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Кабмин расширил список объектов, возводимых с использованием средств федерального бюджета
Правительство расширило список значимых объектов, которые возведут в период с 2024 по 2028 год с использованием средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство». Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.
В обновленном перечне предусмотрено строительство и реконструкция объектов социальной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни граждан.
Среди объектов — те, строительство которых было начато в предыдущие годы, и новые, которые реализуются по поручениям Президента РФ Владимира Путина и главы Правительства.
«Также в перечне предусмотрено создание инфраструктуры для образовательных заведений, включая строительство кампусов мирового уровня», — передает пресс-служба Кабмина.
Всего планируется построить и реконструировать более 5 тыс. федеральных и региональных объектов. Общая сумма средств, которые планируется направить из федерального бюджета, — около 4,7 трлн рублей (в 2024 году — более 1 трлн рублей).
Комплексная государственная программа «Строительство» была запущена с 2023 года по поручению Президента России.
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