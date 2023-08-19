Кабмин расширил список категорий медработников, получающих соцвыплаты

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Кабмин расширил список медицинских работников, которые получают специальные социальные выплаты, — теперь на них претендуют и сотрудники с немедицинским образованием. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Перечень дополняется пунктом «медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием». Размер соцвыплат варьируется от 14,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей.

В пресс-службе Минздрава России ТАСС рассказали, что новация коснется около 3 тыс. человек — это сотрудники с высшим немедицинским образованием, работающие в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц, в медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу прикрепленному населению.

Специальные социальные выплаты были введены по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2023 года, их размер составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц. На эти цели из федерального бюджета за 2023 год направят более 152 млрд рублей.