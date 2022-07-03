Кабмин расширил специальную кредитную программу для системообразующих организаций

Кабмин расширил условия специальной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли на предприятия ракетно-космической отрасли и атомной энергетики. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

«Займы по льготной ставке до 11% годовых предоставляются на поддержание текущей деятельности организаций», – говорится в публикации.

Отмечается, что предприятия смогут использовать кредитные средства при расчетах с зарубежными поставщиками и оплачивать кредиторскую задолженность за поставленный товар по договорам факторинга.

Специальная кредитная программа была введена в качестве мер по обеспечению устойчивости экономики страны в условиях антироссийских санкций.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против России.