Кабмин расширил перечень медицинских имплантатов, доступных по ОМС

Список имплантируемых медицинских изделий, которые можно бесплатно получить по полису обязательного медицинского страхования, был расширен. Об этом Правительство России сообщило в своем Telegram.

Отмечается, что это поможет пациентам, которые нуждаются в особом лечении, получить доступ к дорогостоящим медицинским изделиям.

В список добавили биопротез сердечного аортального клапана и протез аорты из ксеноматериала для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, это касается людей с врожденным стенозом аортального клапана.

Кроме того, по ОМС теперь можно получить синтетический материал для эмболизации сосудов, который требуется для помощи пациентам с доброкачественным увеличением предстательной железы или женщинам при послеродовом кровотечении.