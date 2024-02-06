Кабмин расширил меры поддержки пострадавших от обстрелов жителей регионов близ зоны СВО

Власти бесплатно предоставят земельные участки жителям приграничных регионов России, потерявшим свои дома из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на постановление, оказавшееся в их распоряжении.

До этого законом предусматривалось единоразовое предоставление бесплатного земельного участка льготным категориям граждан, перечень которых определяется региональными властями. Теперь же пострадавшие граждане смогут получить землю без учета принципа однократности.

Новация поможет избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, при этом законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если прежде они уже пользовались правом бесплатного получения земли.