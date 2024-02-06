news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 6 февраля 2024 14:42

Кабмин расширил меры поддержки пострадавших от обстрелов жителей регионов близ зоны СВО

Скопировать ссылку

Власти бесплатно предоставят земельные участки жителям приграничных регионов России, потерявшим свои дома из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на постановление, оказавшееся в их распоряжении.

До этого законом предусматривалось единоразовое предоставление бесплатного земельного участка льготным категориям граждан, перечень которых определяется региональными властями. Теперь же пострадавшие граждане смогут получить землю без учета принципа однократности.

Новация поможет избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, при этом законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если прежде они уже пользовались правом бесплатного получения земли.

#спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2