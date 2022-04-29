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Общество
29 апреля 2022  10:00

Кабмин расширил доступ к поддержке семей с детьми

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Доход члена семьи, который был уволен после 1 марта и признан безработным, не будет учитываться при расчете нуждаемости для получения выплат на детей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Речь идет о ежемесячной выплате на детей от трех до семи лет, а также о ежемесячном пособии в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка», — уточняют в пресс-службе Кабмина.

Такую поддержку оказывают семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Размер выплаты рассчитывается на основании доходов семьи. 

Ранее аналогичные правила (не учитывать доход члена семьи, потерявшего работу после 1 марта) были введены при назначении пособий на детей от восьми до 17 лет и заключении социальных контрактов.

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