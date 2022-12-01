news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
1 декабря 2022  11:08

Мишустин сделал бессрочной программу социальной газификации в России

news_top_970_100

Правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации, а также расширило список тех, кто сможет воспользоваться услугой. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что детским садам, школам, поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам, отделениям врачей общей практики и врачебным амбулаториям, расположенным в газифицированных населенных пунктах, не придется платить за проведение газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены. Подключение зданий к газораспределительным сетям тоже будет бесплатным.

В пресс-службе подчеркнули, что бессрочная программа газификации позволит большему количеству россиян бесплатно провести газ до своих участков.

 

#кабмин #Общество #газификация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100