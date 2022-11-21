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Ру Тат
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Общество
21 ноября 2022  12:26

Кабмин поддержит российских производителей деревянных домов

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Правительство России вводит субсидии на покупку деревянных домов. Так, покупатель домокомплекта заводского производства сможет сэкономить до 10% стоимости. Скидка распространится на покупки до 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Кабмина. 

«Такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», – сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 

Чтобы стать участниками проекта, производители должны подтвердить наличие производственных мощностей в России и предоставить утвержденный прейскурант цен. 

По словам Мишустина, на введение таких субсидий Кабмин рассчитывает выделять не менее 300 млн рублей каждый год. 

 

 

#Михаил Мишустин #субсидии #строительство жилья
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