Кабмин поддержит российских производителей деревянных домов

Правительство России вводит субсидии на покупку деревянных домов. Так, покупатель домокомплекта заводского производства сможет сэкономить до 10% стоимости. Скидка распространится на покупки до 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», – сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Чтобы стать участниками проекта, производители должны подтвердить наличие производственных мощностей в России и предоставить утвержденный прейскурант цен.

По словам Мишустина, на введение таких субсидий Кабмин рассчитывает выделять не менее 300 млн рублей каждый год.