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Ру Тат
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Экономика
8 марта 2022  07:05

Кабмин проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ

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В России разрабатывают меры, которые ограничат рост пеней по задолженности по ЖКУ. Об этом сообщается в телеграм-канале партии «Единая Россия».

Глава Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что такое решение поможет защитить потребителя в сложившейся ситуации. 

«Сейчас необходимо обратить внимание на опыт российских регионов, где уже проходят процедуры принятия защитных мер для потребителя, и масштабировать его в других субъектах РФ, — рассказал Пахомов. — Ограничения на начисление пеней уже введены, например, в Татарстане».

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