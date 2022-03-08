Кабмин проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ

В России разрабатывают меры, которые ограничат рост пеней по задолженности по ЖКУ. Об этом сообщается в телеграм-канале партии «Единая Россия».

Глава Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что такое решение поможет защитить потребителя в сложившейся ситуации.

«Сейчас необходимо обратить внимание на опыт российских регионов, где уже проходят процедуры принятия защитных мер для потребителя, и масштабировать его в других субъектах РФ, — рассказал Пахомов. — Ограничения на начисление пеней уже введены, например, в Татарстане».