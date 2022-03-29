Кабмин продлит срок выполнения обязательств инвесторов в лесной промышленности

Правительство на год увеличит срок выполнения инвестпроектов по созданию или обновлению лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, которые предусмотрены в планах в период с 1 марта по 1 сентября следующего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя Председателя Правительства Виктории Абрамченко.

Согласно сообщению, данное постановление было подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и станет серьезной поддержкой для лесной промышленности.

«Постановление позволит не допустить лишения сырьевой базы, остановки производств и сокращения выпуска продукции лесопромышленного комплекса и, конечно, позволит сохранить рабочие места на предприятиях», — объяснила Абрамченко.

В настоящее время при нарушении графика исполнения приоритетного проекта он исключается из списка, а договор аренды лесного участка расторгается.