Кабмин продлил временный запрет на вывоз семян рапса из России

Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия. В частности до 28 февраля 2023 года возобновлен запрет на экспорт семян рапса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ограничение не будет распространяться на страны Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. Кроме того, запрет не коснется экспорта в рамках международных межправительственных соглашений и в целях оказания гумпомощи иностранным государствам.

Отмечается, что предыдущие ограничения позволили увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло и обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры.

Пресс-служба Кабмина сообщила, что срок действия экспортной пошлины на соевые бобы также будет продлен. Ставка по-прежнему останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за одну тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года.