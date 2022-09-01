Кабмин продлил упрощенный ввоз иностранной продукции еще на год

Правительство России продлило действие упрощенного импорта иностранной продукции до сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ранее некоторые товары должны были проходить процедуру сертификации, которая занимала много времени. Производителям и экспортерам такой продукции необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах.

Отмечается, что новая мера поддержки в условиях санкций, введенных против России западными странами, значительно снизило технические барьеры при ввозе продукции из-за рубежа и насытило российский рынок промышленными и продовольственными товарами.

Санкционное давление на РФ ужесточилось после того, как Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.