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Ру Тат
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Экономика
1 сентября 2022  19:25

Кабмин продлил упрощенный ввоз иностранной продукции еще на год

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Правительство России продлило действие упрощенного импорта иностранной продукции до сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ранее некоторые товары должны были проходить процедуру сертификации, которая занимала много времени. Производителям и экспортерам такой продукции необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах.  

Отмечается, что новая мера поддержки в условиях санкций, введенных против России западными странами, значительно снизило технические барьеры при ввозе продукции из-за рубежа и насытило российский рынок промышленными и продовольственными товарами.

Санкционное давление на РФ ужесточилось после того, как Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. 

#импорт #антироссийские санкции #кабмин
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