Кабмин продлил срок действия «Семейной ипотеки» под 6% до июля 2024 года

Правительство России продлило срок действия «Семейной ипотеки» под 6% до 1 июля 2024 года. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Эта программа реализуется по инициативе главы государства [Владимира Путина] и существует уже 4 года. С середины прошлого года „Семейная ипотека“ стала доступна не только родителям с двумя и более детьми, но и с одним малышом, рожденным не ранее 1 января 2018 года», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы Кабмина, по предварительным прогнозам общий объем выдачи льготных займов в следующем году составит около 1 трлн рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки от государства смогут порядка 150 тыс. российских семей.