Кабмин продлил программу льготных кредитов для российских производителей электроники

Программа поддержки производителей электронной техники в России расширена и продлена на 2023 и последующие годы. Соответствующее подписал сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В рамках программы производители могут получить кредиты по ставке до 5% годовых. Кроме того, мерой поддержки теперь могут воспользоваться компании, занимающиеся не только компьютерами, ноутбуками, планшетами, серверами и системами хранения данных, но и принтерами, сканерами, факсами, мобильными, стационарными телефонами и прочим офисным, телекоммуникационным оборудованием.

Максимальный размер кредита по программе составляет 100 млрд рублей. Она действует с марта 2022 года.

«Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники и ускорить создание новых собственных высокотехнологичных производств в этом стратегически важном секторе», — заметил Председатель Правительства РФ.