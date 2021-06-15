Кабмин продлил программу льготного кредитования технопарков

Правительство РФ продлило льготное кредитование технопарков — управляющие компании спецплощадок смогут получить субсидии на снижение ставки по кредитам, взятым в 2020–2022 годах. Постановление утвердил Премьер-министр Михаил Мишустин.

Программу льготного кредитования запустили в 2015 году, согласно ей, льготные кредиты можно получить при создании коммунальной и транспортной инфраструктуры, возведении зданий для резидентов, закупке оборудования и проведении инженерных изысканий.

Субсидия компенсирует две трети затрат управляющей компании на уплату процентов. Размер возмещения не может превысить величину, которая рассчитывается исходя из 90% ключевой ставки Банка России (на сегодня 5,5%).

Новация поможет развитию технопарков, что в свою очередь станет дополнительным стимулом для бизнеса, использующего площадки.

На сегодня в стране функционируют более 160 технопарков.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял второе место в рейтинге российских регионов по количеству индустриальных и технопарков.