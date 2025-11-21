Кабмин продлил полномочия экономического представителя РТ при торгпредстве России в КНР

© Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кабинет Министров РТ продлил полномочия экономического представителя Республики Татарстан при торговом представительстве России Евгения Горшкова. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте официальных правовых актов.

Горшков занимает эту должность с 2022 года. Новый документ продлевает его полномочия еще на три года.

Деловые отношения Китая и Республики Татарстан продолжают стремительно развиваться. Так, Раис РТ Рустам Минниханов напомнил, что Китай стал ключевым экономическим партнером республики. Внешнеторговый оборот между двумя субъектами превысил $3,3 млрд, а доля китайских инвестиций в экономику республики составила более 80%. При этом стороны увеличивают количество совместных проектов в машиностроении, IT-сфере и энергетике.