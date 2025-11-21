news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 21 ноября 2025 11:43

Кабмин продлил полномочия экономического представителя РТ при торгпредстве России в КНР

Читайте нас в
Телеграм
Кабмин продлил полномочия экономического представителя РТ при торгпредстве России в КНР
© Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кабинет Министров РТ продлил полномочия экономического представителя Республики Татарстан при торговом представительстве России Евгения Горшкова. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте официальных правовых актов.

Горшков занимает эту должность с 2022 года. Новый документ продлевает его полномочия еще на три года.

Деловые отношения Китая и Республики Татарстан продолжают стремительно развиваться. Так, Раис РТ Рустам Минниханов напомнил, что Китай стал ключевым экономическим партнером республики. Внешнеторговый оборот между двумя субъектами превысил $3,3 млрд, а доля китайских инвестиций в экономику республики составила более 80%. При этом стороны увеличивают количество совместных проектов в машиностроении, IT-сфере и энергетике.

#КНР #Татарстан #Китай
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025