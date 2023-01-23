Кабмин РФ продлил отсрочку от уплаты страховых взносов для ряда производств

Правительство России продлило отсрочку от уплаты страховых взносов для более чем 70 различных видов деятельности. В этот перечень вошли организации из сферы здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, производители пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий, издательства и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Это решение даст возможность бизнесу и дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики», – подчеркнул Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Напомним, ранее предполагалось, что компании внесут платежи за второй квартал 2022 года до конца апреля этого года. Теперь этот срок продлили до 28 мая 2024-го. Также для более 30 видов деятельности предусмотрено продление сроков уплаты страховых взносов за третий квартал 2022 года. К таким сферам, в частности, относится производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, IT-технологии и телекоммуникации.

Отмечается, что отсрочка предусмотрена и для работающих в указанных отраслях индивидуальных предпринимателей. Им необходимо оплатить страховой взнос не позднее 1 мая 2024 года. Речь идет о сумме, начисленной за 2021 год с доходов, превышающих 300 тыс. рублей.