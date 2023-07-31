Кабмин продлил на 2 года программу субсидирования судоходных компаний

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В России продлили программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов до конца 2025 года. Об этом на встрече с заместителями сказал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний еще на 2 года. Государство компенсирует до 75% затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей. Также сохраним в текущем году возможность их покупки с рассрочкой платежа – это еще один эффективный инструмент, который стал особенно востребован после введения санкций недружественными странами. Здесь смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более полусотни судов», – сказал Премьер.

Меры направлены на поддержку отрасли судостроения. Президент России Владимир Путин говорил о том, что нужно предусмотреть удобные финансовые механизмы для того, чтобы внутри страны появлялись новые заказы на качественные и современные суда, тем самым росла загрузка отечественных предприятий и увеличивалось количество рабочих мест, напомнил Мишустин.