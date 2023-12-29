Кабмин продлил меры поддержки граждан под риском увольнения до конца 2024 года

Правительство России до конца 2024 года продлило меры поддержки некоторых категорий работников. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о гражданах под риском увольнения, испытывающих трудности с поиском работы, а также тех, кого работодатель перевел на неполный рабочий день или отправил в неоплачиваемый отпуск.

«Им оказывается помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти граждане могут быть направлены на переобучение», — сказано в документе.

Чтобы воспользоваться такой поддержкой, гражданам необходимо обратиться в службу занятости в своем регионе.