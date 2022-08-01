Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

В России продлили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

По новому постановлению, квота составит 1 350 тыс. тонн. «При экспорте металла в объеме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за тонну», — говорится в сообщении Кабмина.

Мера позволит обеспечить стратегическим сырьем российские предприятия металлургической отрасли на фоне санкционного давления со стороны недружественных стран.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.