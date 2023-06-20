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Экономика 20 июня 2023 13:24

Кабмин продлил эксперимент по упрощенной выдаче лицензий до конца 2024 года

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Правительство продлило эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате до 31 декабря 2024 года. К числу новых его участников добавили Минэнерго, Минюст, Минпромторг, ФАС, Минспорт и госкорпорацию «Росатом».

«Решение позволит отработать практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, доступных к оформлению в электронной форме через единый портал госуслуг», — сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что таким образом предприниматели РФ уже к концу этого года смогут в упрощенном порядке – в онлайн-формате получать более 400 видов разрешений. Эксперимент стартовал в августе 2021 года. Сроки выдачи лицензий за это время сократились с 45 до 15 рабочих дней, а период ожидания других разрешений — с 42 до 34 рабочих дней.

#кабмин #лицензия #поддержка бизнеса
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