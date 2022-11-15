Кабмин России предоставит детям-инвалидам бесплатные авиабилеты до места лечения

С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут летать до места лечения и обратно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Воспользоваться такой мерой поддержки можно в случаях, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов, или свыше 1 тыс. км. Бесплатные перелеты будут предоставлены детям-инвалидам, проходящим противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящимся на гемодиализе, их родителям или сопровождающим.

Отмечается, что авиаперелет к месту лечения входит в набор социальных услуг, в который также включены лекарственное обеспечение, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и проезд на пригородных электропоездах.

Меры принимаются по поручению Президента России Владимира Путина.