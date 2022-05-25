Кабмин предложил вдвое снизить процент задатка для бизнеса при приватизации имущества

В России с 20 до 10% может снизиться сумма задатка при продаже государственного имущества бизнесу. Предполагается, что нововведением будет доступно при сделках на сумму менее 100 млн рублей, рассказал на заседании Правительства Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Еще предлагается уменьшить с 20 до 10% суммы задатка при продаже государственного имущества, если его стоимость менее 100 млн рублей», — рассказал Председатель Правительства.

По его словам, такой шаг поможет поддержать бизнес в непростой экономической ситуации, снизив сумму, которую ему потребуется изъять из оборота для проведения приватизации. Также это позволит увеличить число таких сделок и уменьшить число случаев, когда они останавливаются на этапе принятия решений.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству проработать пакет мер поддержки бизнеса