Кабмин предложил увеличить стоимость получения гражданства РФ до 50 тыс. рублей

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающий повышение ряда государственных пошлин. Документы размещены в электронной базе парламента. Согласно инициативе, размер госпошлины за прием в гражданство России и выход из него предлагается увеличить до 50 тысяч рублей, передает «РИА Новости».

Также кабмин предлагает поднять пошлину за выдачу вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства до 30 тысяч рублей. За замену вида на жительство в случае утраты, порчи или других оснований предлагается установить плату в размере 6 тысяч рублей.

Кроме того, планируется установить пошлину в 5 тысяч рублей за выдачу разрешения на временное проживание при утрате, порче или замене удостоверяющего личность документа, а также за оформление разрешения на временное проживание в целях получения образования в аналогичных случаях.

Одновременно правительство предлагает освободить от уплаты пошлины за получение приобретенного гражданства России иностранных граждан, ранее имевших гражданство СССР, а также участников государственной программы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа и членов их семей, переезжающих на постоянное место жительства в Россию.

В пояснительных материалах также указано, что иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России или других воинских формированиях сроком на один год в период проведения специальной военной операции, а также члены их семей, включая случаи гибели этих граждан, будут освобождены от уплаты госпошлины за оформление гражданства и вида на жительство.