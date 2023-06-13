Кабмин предложил смягчить условия для инвесторов в ряде районов Татарстана

На фоне «беспрецедентного санкционного давления» в ряде районов Татарстана планируют смягчить условия для инвесторов. Законопроектом, который подготовило Правительство республики, предлагается сократить объем инвестиций, необходимых для получения земельных участков без торгов, с 350 млн до 15 млн рублей.

«В целях стимулирования развития промышленных парков на территориях муниципальных районов законопроектом предлагается снизить для них требуемый объем инвестиций до 15 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Изначально общий объем инвестиций при реализации инвестпроекта управляющей компании индустриального (промышленного) парка должен был превышать 350 млн рублей. Однако изменениями вводится дифференцированный подход для городских округов и для муниципальных районов РТ.

Также «в силу невозможности осуществления мониторинга и контроля за его исполнением» предлагается исключить критерий по созданию рабочих мест.

Авторы законопроекта поясняют, что изменения вводят дополнительные меры поддержки инвесторов, которые планируют вкладывать средства в создание и развитие объектов инфраструктуры для поддержки МСБ в районах республики в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств.