Кабмин предложил Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Правительство РФ представило Президенту Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, следует из постановления на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы», – говорится в документе.

Решение Кабмина принято после того, как МИД РФ заявил о злоупотреблении НАТО и ЕС своими полномочиями в совете и использовании его как «инструмент антироссийской политики».

Напомним, Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября, отметив, что выполнять решения ЕСПЧ будет только в том случае, если они будут соответствовать Конституции России. В свою очередь, ЕСПЧ заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из совета.