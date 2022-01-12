Кабмин поручил ФАС не допустить рост цен на газовое оборудование

Правительство России поручило ФАС мониторить стоимость газового оборудования и не допустить рост цен на него. Об этом говорилось на заседании с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Нами выявляются случаи роста стоимости газоиспользующего оборудования. Это происходит на фоне увеличения количества заявок в четыре раза, что вызвало рост спроса на оборудование. Мы также организовали мониторинг рынка, даны соответствующие поручения Минпромторгу и ФАС по обеспечению наличия на рынке оборудования и незавышения стоимости», — рассказал вице-премьер Александр Новак.

По его словам, Кабмин держит ситуацию на контроле, к примеру была создана «система бенчмаркинга», которая позволила уменьшить стоимость набора для подключения газа к дому.

Как рассказал участникам совещания секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в среднем цена такого набора достигает 94 тыс. рублей.