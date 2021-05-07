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Ру Тат
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7 мая 2021  14:24

Кабмин поможет РГО создать новый цифровой атлас мира с российскими топонимами

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Правительство России должно помочь Русскому географическому обществу создать новый общедоступный цифровой атлас мира с российскими топонимами. Документ с соответствующим поручением Президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. 

В документе говорится: «Оказать возможное содействие в реализации предложений Русского географического общества о создании нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами». 

Список поручений был составлен по итогам заседания попечительского совета РГО, которое состоялось в апреле. Доклад по данному вопросу Кабмин должен представить главе государства до 1 августа.

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