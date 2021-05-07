Кабмин поможет РГО создать новый цифровой атлас мира с российскими топонимами

Правительство России должно помочь Русскому географическому обществу создать новый общедоступный цифровой атлас мира с российскими топонимами. Документ с соответствующим поручением Президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится: «Оказать возможное содействие в реализации предложений Русского географического общества о создании нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами».

Список поручений был составлен по итогам заседания попечительского совета РГО, которое состоялось в апреле. Доклад по данному вопросу Кабмин должен представить главе государства до 1 августа.