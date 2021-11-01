Кабмин поддержал предоставление двух оплачиваемых выходных после прививки от Covid-19

Ряд россиян сможет получить два оплачиваемых выходных после вакцинации от коронавируса. Такое решение было принято на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В мероприятии приняли участие представители профсоюзов, работодатели и члены Правительства.

«Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Кабмина.

По документу оплачиваемые выходные должны быть предусмотрены в коллективных договорах организаций либо локальных нормативных актах.

Поручение о предоставлении двух выходных при прохождении вакцинации Кабмину дал Президент России Владимир Путин.