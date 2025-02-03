Кабмин поддержал повышение штрафов за неоповещение военкомата о переезде

Правительство РФ одобрило инициативу увеличения штрафов за несообщение военкоматам информации о смене места жительства. Законопроект, предложенный главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, предполагает внесение изменений в КоАП РФ, передает РИА Новости.

При этом обновленный размер штрафа не уточняется. Также правительство отметило необходимость доработки проекта, так как он пока не полностью соответствует законодательству о воинской обязанности и военной службе.

Сейчас за такие нарушения предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Граждане обязаны уведомлять военкоматы не только о смене адреса проживания, но и обо всех других значимых изменениях, включая семейное положение, образование, работу и должность.