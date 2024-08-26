Кабмин поддержал идею переименовать Ростов в Ростов Великий

Правительство поддержало инициативу переименовать Ростов в Ростов Великий. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в своем телеграм-канале.

«Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости, а сама инициатива уже в финальной стадии реализации», – отметил руководитель региона.

Положительное заключение от федерального Правительства подписано вице-премьером – руководителем аппарата Кабмина Дмитрием Григоренко. На данный момент документ направлен в Госдуму, рассказал Евраев и высказал надежду на то, что все юридические процедуры будут завершены в этом году.