Кабмин планирует отменить требования к ученым о публикациях в зарубежных научных изданиях

Кабмин планирует отказаться от требования по наличию публикаций в иностранных научных изданиях при выполнении госзаданий и федеральных проектов и программ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко отметил, что речь идет об изданиях, которые входят в системы цитирования Web of Science и Scopus.

Ранее сообщалось, что вице-премьер провел совещание с главами регионов ПФО по мерам поддержки, которые принимаются для стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением антироссийских санкций. В мероприятии участвовал Президент РТ Рустам Минниханов.