Кабмин планирует ограничить скидку на нефть марки Urals при налогообложении
Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий среднюю цену на нефть российской марки Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход. Пакет документов опубликован в базе данных нижней палаты парламента страны.
Планируется, что изменения начнут действовать с апреля: если дисконт на российскую нефть будет превышать 34 доллара от средней цены Brent, то власти рассчитывают НДПИ и НДД исходя из стоимости Urals с дисконтом в 34 доллара от Brent. В следующем месяце при налогообложении стоимость Urals учитывается как стоимость нефти североморской марки минус 31 доллар, в июне – 28, в июле – 25.