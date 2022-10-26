Кабмин РФ: За год среднемесячная зарплата в России может повыситься на 11,5%

Среднемесячная зарплата в России может в течение года повыситься более чем на 11,5%, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«По прогнозу Министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%», — сказал глава Кабмина на заседании с вице-премьерами.

Он также отметил, что несомненным приоритетом для государства остается обеспечение достойной оплаты труда для сотрудников поликлиник и больниц, которые ежедневно спасают жизни людей и заботятся о здоровье россиян.

Мишустин напомнил, что согласно майскому указу Президента РФ Владимира Путина зарплаты фельдшеров и медсестер не могут быть ниже средних по региону, а врачи должны получать вдвое больше этой суммы.

Премьер-министр сообщил, что для обеспечения роста доходов медработников Правительство России дополнительно направило регионам почти 59 млрд рублей.