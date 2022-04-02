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Транспорт
2 апреля 2022  20:18

Правительство приостановило требование об оснащении автобусов тахографами

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Правительство поддержит российских перевозчиков, приостановив ранее обязательное требование по оснащению городских автобусов и маршруток тахографами. Постановление, подписанное Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, будет действовать до 1 марта 2024 года.

«Мера коснется маршрутных такси и автобусов (категории М2 и М3 соответственно). По всей России их около 95 тыс.», — отмечает пресс-служба Правительства.

Планируется, что перевозчики смогут направить средства, зарезервированные на покупку тахографов, на ремонт и содержание транспорта.

#Правительство #перевозчики
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