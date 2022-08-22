Мишустин освободил муниципальные дома и дворцы культуры от налога на прибыль

Муниципальные дома и дворцы культуры будут освобождены от налога на прибыль с начала января 2022 года. Это позволит организациям увеличить долю собственных средств и направить их на зарплату работникам и различные мероприятия, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«Новая льгота вводится с 1 января текущего года. Последние полтора года она была доступна для музеев, театров, библиотек, учредителями которых являются регионы либо муниципалитеты, оказалась очень востребована. Особенно нуждаются в такой поддержке культурные учреждения, которые расположены в сельской местности, поселках, малых городах. Их у нас по России почти 37 тысяч», — отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, такие учреждения для населения являются не только местом для отдыха, но и важной частью социальной инфраструктуры.

В перечень видов деятельности, которых коснется новая льгота, входит организация курсов, лекций, концертов, кинопоказов, фестивалей, экскурсий, творческих лабораторий, научно-исследовательская и методическая деятельность в культурно-досуговой сфере, а также организация детского отдыха, выездных мероприятий для инвалидов, сирот и пенсионеров.